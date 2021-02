Fasma | il ritorno «da Big» a Sanremo 2021 con «Parlami»

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Da novellino a Big,nel giro di un anno è pronto per. Il rapper, infatti, partecipa alla 71°edizione del Festival tra i Campioni, in gara con la canzone. L’anno scorso,ha partecipato nella categoria delle Nuove Proposte: il suo brano Per Sentirmi vivo gli ha permesso di classificarsi al terzo posto sul podio degli “esordienti”. È quasi scontato quindi immaginare quanto possa significare per lui tornare sul palco dell’Ariston, per gareggiare insieme agli altri “big”. Dopo2020, il brano Per sentirmi vivo è diventato un titolo di successo per il rapper: all’indomani della finale del Festival, la canzone era volata sul podio della classifica Top 50 Italia di Spotify, conquistando il secondo posto dell’ambitissima chart; ad oggi, conta oltre 72 ...