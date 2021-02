Fabrizio De Andrè: la storia dietro la canzone “Don Raffaè” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vi va di scoprire la storia dietro la canzone “Don Raffaè” di Fabrizio De Andrè? Tante citazioni tratte da libri, canzoni e non solo… “Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiere del carcere oinè“, leggendo soltanto questo verso sicuramente avete riconosciuto il titolo del brano, e se proprio vi sfugge ve lo dirò: “Don Raffaè“, il capolavoro di Fabrizio De Andrè. Tratto dall’album pubblicato nel 1990 “Le nuvole“, “Don Raffaè”, scritto insieme a Massimo Bubola e Mauro Pagani, si presenta con una caratteristica unica: il dialetto. Uno degli aspetti più interessanti della produzione di De Andrè è stato proprio l’utilizzo del dialetto come nei brani Crêuza de mä, Jamin-a (dialetto genovese), ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vi va di scoprire lala“Don” diDe? Tante citazioni tratte da libri, canzoni e non solo… “Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiere del carcere oinè“, leggendo soltanto questo verso sicuramente avete riconosciuto il titolo del brano, e se proprio vi sfugge ve lo dirò: “Don“, il capolavoro diDe. Tratto dall’album pubblicato nel 1990 “Le nuvole“, “Don”, scritto insieme a Massimo Bubola e Mauro Pagani, si presenta con una caratteristica unica: il dialetto. Uno degli aspetti più interessanti della produzione di Deè stato proprio l’utilizzo del dialetto come nei brani Crêuza de mä, Jamin-a (dialetto genovese), ...

Agenzia_Ansa : Fabrizio De Andrè oggi avrebbe 81 anni ma resta un immortale. Da Marinella a Smisurata preghiera, l'opera intatta n… - RegLiguria : #LIGURIANS: FABRIZIO DE ANDRÉ 81 anni fa, il 18 febbraio 1940, nasceva a Genova l'artista che diede nuova luce al… - AnnaxLGxTS : RT @Poesiaitalia: Per me una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore. Avrebbe com… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Le torna in mente un messaggio di River a Maddalena, una considerazione di Fabrizio De André - 'Dori non si sognerebb… - lumpofwool : RT @perchetendenza: #Faber: Perché oggi Fabrizio De André avrebbe compiuto 81 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Andrè I 5 migliori brani di Fabrizio De André, da La Canzone Di Marinella a Dolcenera Non è facile, non lo è per niente, scegliere i 5 migliori brani di Fabrizio De André senza tralasciarne altri. Faber le azzeccava tutte, e questo linguaggio informale è un chiaro sintomo dell'impossibilità di stilare una lista che non generi dissapori e disaccordi. ...

81 anni dalla nascita di Fabrizio De André: l'omaggio di Vasco Rossi ' Fabrizio e io avevamo già avuto modo prima d'allora di ascoltarti e ammirarti, certi di trovarci di fronte a un indiscutibile talento '. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

ACCADDE OGGI 18 FEBBRAIO #ALMANACCO Molise Web Non è facile, non lo è per niente, scegliere i 5 migliori brani diDe André senza tralasciarne altri. Faber le azzeccava tutte, e questo linguaggio informale è un chiaro sintomo dell'impossibilità di stilare una lista che non generi dissapori e disaccordi. ...e io avevamo già avuto modo prima d'allora di ascoltarti e ammirarti, certi di trovarci di fronte a un indiscutibile talento '. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...