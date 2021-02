Draghi | “Lo sguardo rivolto costantemente al futuro | ispirerà lo sforzo comune del governo”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il largo consenso del Senato, in questi minuti sono in corso gli interventi alla Camera, che precedono l’imminente votazione sulla fiducia. Un appuntamento quest’ultimo, che il Presidente del Consiglio ha introdotto attraverso un intervento profondo ed appassionato, repliche che non hanno trascurato nessun aspetto di quella che sarà – si auspica – l’Italia che questo nuovo esecutivo andrà a costruire nei prossimi mesi.: “L’azione delcaratterizzata dalverso il” Un’introduzione, quella di Mario, dettata da una doverosa ed urgente priorità: ”Spero condividiate questoal, confido che ispiri lo...

.... Sul turismo ieri 'ho detto che se c'è un settore che riparte è quello, quindi merita sostegno mentre su altri settori tecnologici non lo sappiamo'. 'Spero che condividiate questo......discorso più agile e breve oggi quello tenuto oggi alla Camera da Mario, che si è limitato a replicare ad alcuni punti poco approfonditi ieri al Senato. "Spero che condividiate questo...Dopo la fiducia ottenuta in Senato nella giornata di mercoledì, con 262 sì, 40 voti contrari e 2 astenuti, la fiducia al premier Mario ...Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l’incarico per la formazione del nuovo governo. È un momento difficile. Il Presidente ha ricordato la d ...