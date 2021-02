Caro professor Draghi, buon lavoro, con speranza ma senza fiducia (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Alberto Siculella Caro professor Draghi, le auguro buon lavoro, “per il bene del Paese”. Mi permetta però di non fidarmi di lei, e delle sue parole.E le spiego il perché. Nel suo a mio avviso imbarazzante discorso al Senato ha tentato di tenere tutto insieme, senza alcuna coerenza, in linea con la maggioranza che la sostiene: atlantismo con la via della seta, europeismo con sovranismo, cattolicesimo e laicità. Nel suo discorso tre passaggi mi hanno colpito. – “Ci dobbiamo chiedere se abbiamo fatto abbastanza per le future generazioni”. Sì, avete fatto anche troppo. In 30 anni avete avallato, sostenuto, attuato politiche di puro neoliberismo, devastando la classe media, schiacciata da super ricchi e attratta dal baratro del finanziamento facile, della ricchezza per tutti, al costo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Alberto Siculella, le auguro, “per il bene del Paese”. Mi permetta però di non fidarmi di lei, e delle sue parole.E le spiego il perché. Nel suo a mio avviso imbarazzante discorso al Senato ha tentato di tenere tutto insieme,alcuna coerenza, in linea con la maggioranza che la sostiene: atlantismo con la via della seta, europeismo con sovranismo, cattolicesimo e laicità. Nel suo discorso tre passaggi mi hanno colpito. – “Ci dobbiamo chiedere se abbiamo fatto abbastanza per le future generazioni”. Sì, avete fatto anche troppo. In 30 anni avete avallato, sostenuto, attuato politiche di puro neoliberismo, devastando la classe media, schiacciata da super ricchi e attratta dal baratro del finanziamento facile, della ricchezza per tutti, al costo ...

