Calendario Prada Cup | programma e nuove date | si riparte il 20 febbraio! Orari | tv | streaming

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La Finale dellaCup riprenderà sabato 20 febbraio. Questa è la decisione a cui si è giunti ad Auckland dopo un serratissimo braccio di ferro tra Luna Rossa (Challenger of Record) e America’s Cup Events (ACE). Il sodalizio italiano voleva tornare subito in acqua nel weekend, l’ente organizzatore aveva proposto il rinvio di una settimana nella speranza che il lockdown ad Auckland si alleggerisse al livello 1. Da regolamento, però, l’atto conclusivo deve terminare entro mercoledì 24 febbraio e TeamPirelli ha fatto giustamente valere quello che era stato messo nero su bianco mesi fa. Luna Rossa ha vinto le prime quattro regate disputate lo scorso weekend e conduce per 4-0 su Ineos Uk: servono altri successi per chiudere i conti con i britannici, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race ...

... con la posizione del challenger of record Luna Rossa Prada Pirelli. Questa settimana parliamo di: La questione del nuovo calendario dopo la riduzione dell'allerta Covid al livello 2.