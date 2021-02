Acilia, base di spaccio e armi in un centro sportivo: arrestate due persone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Avevano adibito l’infermeria di un centro sportivo in deposito di droga ed armi. Nei guai il presidente di una società di calcio di Acilia, di 56 anni, e un suo amico, un uomo di 49 anni, che la polizia ha trovato circondati di strumenti e materiali utili all’attività di spaccio. Nelle tasche del 49enne circa 110 grammi lordi di cocaina ed un coltello a serramanico mentre il 56enne era in possesso di 1065 euro. Nell’infermeria anche un bilancino di precisione, un frullatore intriso di sostanza stupefacente e sostanze da taglio. In segreteria, invece, a disposizione del presidente un’arma da fuoco con diverse munizioni detenute illegamente, oltre a numerose armi bianche. I due sono stati arrestati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Avevano adibito l’infermeria di unin deposito di droga ed. Nei guai il presidente di una società di calcio di, di 56 anni, e un suo amico, un uomo di 49 anni, che la polizia ha trovato circondati di strumenti e materiali utili all’attività di. Nelle tasche del 49enne circa 110 grammi lordi di cocaina ed un coltello a serramanico mentre il 56enne era in possesso di 1065 euro. Nell’infermeria anche un bilancino di precisione, un frullatore intriso di sostanza stupefacente e sostanze da taglio. In segreteria, invece, a disposizione del presidente un’arma da fuoco con diverse munizioni detenute illegamente, oltre a numerosebianche. I due sono stati arrestati in concorso per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente e ...

