Vietare Twitter ai capi di stato? La risposta in un’inchiesta giornalistica mondiale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È passato poco più di un mese da quando Twitter ha deciso di eliminare il profilo dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in seguito ad alcuni tweet nei quali legittimava l’attacco del 6 gennaio al Congresso. La decisione del social ha riportato alla luce un dibattito che va avanti da tempo su quelli che sono i rischi relativi alla propaganda politica online, soprattutto se i social network vengono utilizzati da politici di alto livello in modo eccessivo e con toni aggressivi. Farhad Manjoo, editorialista del New York Times, si è domandato se non sia più opportuno proibirne l’uso a tutti i politici, in modo particolare ai capi di stato e di governo. Secondo Manjoo, quanto è successo si sarebbe potuto evitare se Twitter avesse preso provvedimenti più drastici nei confronti di Trump prima dell’attacco; in ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È passato poco più di un mese da quandoha deciso di eliminare il profilo dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in seguito ad alcuni tweet nei quali legittimava l’attacco del 6 gennaio al Congresso. La decisione del social ha riportato alla luce un dibattito che va avanti da tempo su quelli che sono i rischi relativi alla propaganda politica online, soprattutto se i social network vengono utilizzati da politici di alto livello in modo eccessivo e con toni aggressivi. Farhad Manjoo, editorialista del New York Times, si è domandato se non sia più opportuno proibirne l’uso a tutti i politici, in modo particolare aidie di governo. Secondo Manjoo, quanto è successo si sarebbe potuto evitare seavesse preso provvedimenti più drastici nei confronti di Trump prima dell’attacco; in ...

AdolfoTasinato : @ilriformista OMS passaporto vaccinale per viaggiare. Il Brand #COVID19 ce lo porteremo per anni. Chi una volta era… - mantegazziani : vietare per legge. non ce la fai? chiudi. - theeumans : RT @HermesCenter: ?? oggi è il giorno dell'ECI?? insieme a 40 associazioni chiediamo all'UE di vietare la sorveglianza biometrica di massa.… - duxfightdemon : RT @italiadeidolori: Il vairus??sarà un ottimo pretesto per vietare i funerali con funzione religiosa: passeranno dalla cremazione alla biod… - VCountry3 : RT @italiadeidolori: Il vairus??sarà un ottimo pretesto per vietare i funerali con funzione religiosa: passeranno dalla cremazione alla biod… -