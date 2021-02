Una brutta Juventus ha ancora speranza | all' andata vince 2 - 1 il Porto

realvarriale : Una brutta @juventusfc subisce la 2nda sconfitta in 4 giorni cedendo sul campo del #Porto che segna 2 gol in apertu… - AntoVitiello : #Pioli: “Dobbiamo reagire, e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente ed è la prima nostra sconfitta… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - marrus91 : @Bea_Mary84 Chiello mi sa anche di più. Il polpaccio è una brutta bestia - ILOVEPROCLUB1 : RT @Distruct10N10: Siamo una brutta coppia avanti dai 1-4 e si vola @larganasimo1 ??? @VPG_Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Una brutta

...amara lasconfitta di Champions contro il Porto e lascia aperto il discorso qualificazione. Nella complicatissima serata europea Ronaldo e compagni escono sconfitti per 2 - 1 al termine di...E infatti è reduce dasconfitta. Per di più in casa. I CONSIGLI DEL GIOVEDI' Stella Rossa - Milan under 2,5 (quota 1,82) Braga - Roma under 2,5 (2,08) Granada - Napoli under 2,5 (1,82) ...Una brutta serata di Champions League per Pirlo. La Juventus crea poco e approccia male il match: Chiesa tiene a galla i bianconeri ...Juve che subisce due gol in avvio dei due tempi: ad accendere la luce in una serata buia la rete di Chiesa nel finale che tiene a galla i suoi per il ritorno degli ottavi di finale ...