Turris-Palermo 1-2: Lucca show al “Liguori”, la doppietta del bomber di Boscaglia con vista playoff (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Trasferta insidiosa in terra campana contro la Turris per la formazione rosanero reduce dal successo interno ai danni del Bisceglie. Boscaglia cerca di coniare un undici equilibrato e competitivo nonostante le numerose assenze in casa rosanero.Il centrocampo è il reparto in cui si concentrano le principali defezioni: out Luperiui per squalifica, Odjer per problemi fisici e Santana, ormai versione mezzala, tenuto a riposo dopo l'ottima ma dispendiosa performance contro i pugliesi nel turno precedente. Boscaglia conferma la tendenza evidenziata nelle ultime uscite, esplorando in profondità tutte le risorse a disposizione nella sua rosa. 4-3-3 con Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello confermati esterni bassi, Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose playmaker e schermo davanti la retroguardia, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Trasferta insidiosa in terra campana contro laper la formazione rosanero reduce dal successo interno ai danni del Bisceglie.cerca di coniare un undici equilibrato e competitivo nonostante le numerose assenze in casa rosanero.Il centrocampo è il reparto in cui si concentrano le principali defezioni: out Luperiui per squalifica, Odjer per problemi fisici e Santana, ormai versione mezzala, tenuto a riposo dopo l'ottima ma dispendiosa performance contro i pugliesi nel turno precedente.conferma la tendenza evidenziata nelle ultime uscite, esplorando in profondità tutte le risorse a disposizione nella sua rosa. 4-3-3 con Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello confermati esterni bassi, Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose playmaker e schermo davanti la retroguardia, ...

