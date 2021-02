Torture in carcere, condannati 10 agenti San Gimignano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) condannati per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, nel carcere di San Gimignano (Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. Questa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021)per tortura e lesioni aggravate 10della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, neldi San(Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. Questa ...

