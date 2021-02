Terna avvia l'Adriatic Link: 1 miliardo di euro per il cavo sottomarino tra Abruzzo e Marche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Terna ha avviato la progettazione partecipata per l'Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Abruzzo e Marche, per il quale il gestore della rete elettrica nazionale investirà oltre 1 miliardo di euro, coinvolgendo circa 120 imprese tra dirette e indotto. La nuova interconnessione, lunga complessivamente circa 285 km e completamente ‘invisibile', sarà costituita da un cavo sottomarino, due cavi terresti interrati - dunque senza alcun impatto per l'ambiente - e da due stazioni di conversione situate nelle vicinanze delle rispettive stazioni elettriche esistenti di Cepagatti (Abruzzo) e Fano (Marche). Un'opera strategica per il sistema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)hato la progettazione partecipata per l', il nuovo elettrodottoche unirà, per il quale il gestore della rete elettrica nazionale investirà oltre 1di, coinvolgendo circa 120 imprese tra dirette e indotto. La nuova interconnessione, lunga complessivamente circa 285 km e completamente ‘invisibile', sarà costituita da un, due cavi terresti interrati - dunque senza alcun impatto per l'ambiente - e da due stazioni di conversione situate nelle vicinanze delle rispettive stazioni elettriche esistenti di Cepagatti () e Fano (). Un'opera strategica per il sistema ...

TernaSpA : Al via la progettazione partecipata per l’Adriatic Link, il nuovo collegamento sottomarino tra Marche e Abruzzo. Co… - Notiziedi_it : Terna avvia l’Adriatic Link, 1 mld per cavo marino Abruzzo-Marche - Italpress : Terna avvia l’Adriatic Link, 1 mld per cavo marino Abruzzo-Marche - AigetEnergia : RT @QuotidianoEnerg: Mercato intraday, Terna avvia consultazione - M_Whitegoat : RT @QuotidianoEnerg: Mercato intraday, Terna avvia consultazione -