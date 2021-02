Porto-Juventus | Nedved | “Tante assenze | ma non siano una scusante Pirlo? Il suo modo di vivere la Champions…”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Kulusevski impor? Sì, assolutamente. Quest'anno abbiamo ringiovanito molto la rosa. Questi ragazzi stanno imparando, siamo molto contenti di quanto abbiamo raggiunto finora. Adesso siamo nel clou della stagione, le partite pesano molto, quindi cercheremo di essere pronti".Così il vicepresidente Pavelnel corso del pre-partita di, che alle 21:00 scenderanno in campo per affrontarsi nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a pochi minuti dal fischio d'inizio, si è inoltre espresso sullein casa bianconera."Ci sonoimportanti, ma non può essere unaperché abbiamo una rosa di assoluto valore. Chi li ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Porto-Juventus: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Porto-Juventus: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Commenta per primo Alessandro Del Piero , ex fuoriclasse della, parla a Sky Sport prima della sfida contro il, ottavo di finale andata in Champions: 'Mi auguro di vedere la Juve come al Camp Nou nell'ultima di Champions giocata ma Pirlo sa che si ...si gioca questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 21.00 per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Padroni di casa guidati da Conceicao, ospiti sotto la ...Il vicepresidente bianconero si dice soddisfatto della stagione della Juve fino a qui, nonostante i grandi cambiamenti della rosa.20:30 - NEDVED: "PORTO AVVERSARIO TOSTO, VIETATO SBAGLIARE - Pavel Nedved vicepresidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV nell’immediata vigilia del match d’andata contro il Po ...