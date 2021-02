Lombardia zona arancione, accadrà dal 22 febbraio: i motivi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serio rischio Lombardia zona arancione, la cosa appare ormai come una certezza. Perché la retrocessione dalla zona gialla sarà realtà. Lombardia zona arancione da lunedì 22 febbraio 2021. Il rischio è concreto, così come per altre cinque regioni che al momento si trovano in zona gialla. Si tratta di Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Friuli-Venezia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serio rischio, la cosa appare ormai come una certezza. Perché la retrocessione dallagialla sarà realtà.da lunedì 222021. Il rischio è concreto, così come per altre cinque regioni che al momento si trovano ingialla. Si tratta di Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Friuli-Venezia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona Covid: mezza Italia rischia l'arancione, l'Abruzzo verso rosso Le regioni più a rischio sono Lombardia (dove da oggi quattro comuni sono in lockdown), Emilia - ... La situazione più delicata è quella dell'Abruzzo dove ci sono già due province in zona rossa, quelle ...

Covid, ultime notizie. Ok dell'Aifa ad AstraZeneca fino a 65 anni. Nuovo piano vaccini: 'A giugno 19 milioni di vaccinati' L'articolo integrale Ore 11.50 " Lombardia, firmata ordinanza, dalle ore 18 quattro Comuni in zona rossa " Scatta alle 18 di oggi, per una settimana, la 'fascia rossa' per 4 comuni lombardi: Bollate (...

