Lombardia, nuove zone rosse a causa delle varianti covid: chiusure imminenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) nuove chiusure in Lombardia per evitare il diffondersi della variante inglese che tanto spaventa l’Italia. La storia si ripete: dopo circa un anno dal primo caso di coronavirus di Codogno torna la paura di alto rischio di contagio in altri comuni della Lombardia, che da oggi andranno in zona rossa. Si tratta dei comuni di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese) per il quale il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha deciso di far scattare la zona rossa da oggi alle ore 18.00. Tutte le manovre possibili per bloccare la diffusione delle nuove mutazioni del virus, che da studi vengono dichiarate più mortali ed a più alto rischio di contagi: la variante inglese, quella brasiliana ed in ultima battuta ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)inper evitare il diffondersi della variante inglese che tanto spaventa l’Italia. La storia si ripete: dopo circa un anno dal primo caso di coronavirus di Codogno torna la paura di alto rischio di contagio in altri comuni della, che da oggi andranno in zona rossa. Si tratta dei comuni di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese) per il quale il Presidente della RegioneAttilio Fontana ha deciso di far scattare la zona rossa da oggi alle ore 18.00. Tutte le manovre possibili per bloccare la diffusionemutazioni del virus, che da studi vengono dichiarate più mortali ed a più alto rischio di contagi: la variante inglese, quella brasiliana ed in ultima battuta ...

