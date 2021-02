LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: Johannes Boe cerca il riscatto, per Hofer servono le percentuali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Il carabiniere altoatesino, forte del quarto posto ottenuto ad Anterselva (per un decimo) ha anche la possibilità di sognare la Coppa di specialità in caso di vittoria quest’oggi. L’impresa sembra complicata dopo i segnali non ottimali lasciati lo scorso weekend, tuttavia è plausibile ipotizzare che il malanno sia stato superato e che l’azzurro sia pronto alla lotta. 14.12 Alle 14:38 sarà Windisch il primo italiano a scendere in pista col pettorale 17, seguito da Hofer con il 32, Bionaz con il 58 e infine il trentino Giacomel che ha pescato il 77 14.10 Gli azzurri presenti sono Hofer, Bionaz, Windisch e Giacomel, all’esordio nella manifestazione. Si è così deciso, a sorpresa, di rinunciare a Bormolini oggi. 14.08 Laegreid indosserà oggi il pettorale rosso e partirà col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Il carabiniere altoatesino, forte del quarto posto ottenuto ad Anterselva (per un decimo) ha anche la possibilità di sognare la Coppa di specialità in caso di vittoria quest’oggi. L’impresa sembra complicata dopo i segnali non ottimali lasciati lo scorso weekend, tuttavia è plausibile ipotizzare che il malanno sia stato superato e che l’azzurro sia pronto alla lotta. 14.12 Alle 14:38 sarà Windisch il primo italiano a scendere in pista col pettorale 17, seguito dacon il 32, Bionaz con il 58 e infine il trentino Giacomel che ha pescato il 77 14.10 Gli azzurri presenti sono, Bionaz, Windisch e Giacomel, all’esordio nella manifestazione. Si è così deciso, a sorpresa, di rinunciare a Bormolini oggi. 14.08 Laegreid indosserà oggi il pettorale rosso e partirà col ...

