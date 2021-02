Le parole di Draghi sull’euro sono un calcio al sovranismo: se Salvini le vota non potrà tornare indietro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giurin giurello, se davvero Matteo Salvini diventasse un onesto moderato, un responsabile liberale, sarei l’uomo più felice del mondo. Sarebbe una buona notizia per l’Italia e, quindi, per una Buona Destra sinceramente patriottica. Perché di tutto ha bisogno un grande paese come il nostro tranne che di un partito di estrema destra di massa. Quindi applausi a scena aperta se, per farla semplice, la Lega di Giorgetti riuscisse a uccidere quella di Salvini. E però qualche dubbio lasciatemelo esprimere. Perché non sopporto la follia tutta italiana di accettare tutto e il contrario di tutto, di immagazzinare strumentali inversioni a U come se fossero elaborate conversioni intellettuali. Quanta superficialità! Mario Draghi ha definito chiaramente e inequivocabilmente la natura europeista del suo governo. Le parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giurin giurello, se davvero Matteodiventasse un onesto moderato, un responsabile liberale, sarei l’uomo più felice del mondo. Sarebbe una buona notizia per l’Italia e, quindi, per una Buona Destra sinceramente patriottica. Perché di tutto ha bisogno un grande paese come il nostro tranne che di un partito di estrema destra di massa. Quindi applausi a scena aperta se, per farla semplice, la Lega di Giorgetti riuscisse a uccidere quella di. E però qualche dubbio lasciatemelo esprimere. Perché non sopporto la follia tutta italiana di accettare tutto e il contrario di tutto, di immagazzinare strumentali inversioni a U come se fossero elaborate conversioni intellettuali. Quanta superficialità! Marioha definito chiaramente e inequivocabilmente la natura europeista del suo governo. Le...

CottarelliCPI : Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso reco… - you_trend : ?? Le parole più usate nel discorso al #Senato di #Draghi in questa word cloud elaborata dalla nostra… - marcodimaio : 'Questo governo non è il fallimento della politica, ma l'espressione più alta e nobile della politica che si è trad… - DiPietroGianni1 : RT @myrtamerlino: “Vogliamo lasciare un buon pianeta non solo una buona moneta”. Da economista a ecologista. Parole sagge, parole di una v… - AntScibilia : @StefanoFeltri Draghi Un discorso ed un programma che avrebbe potuto fare il presidente dell'ISTAT. Sconosciute la… -