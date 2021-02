Laura Perselli, strangolata con una corda, non ha potuto difendersi: i risultati dell'autopsia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laura Perselli non ha avuto il tempo di reagire e ribellarsi al suo assassino: il dato emerge dall’esito dell’autopsia svolta sabato scorso dall’anatomopatologo Dario Raniero su incarico della Procura di Bolzano. Se già sabato era trapelato il risultato dell’autopsia, che aveva chiaramente indicato come causa di morte l’asfissia da strangolamento per mezzo di una corda, ora emerge un nuovo dettaglio utile all’indagine: il corpo della povera donna, uccisa il 4 gennaio, non presentava alcun segno riconducibile ad un tentativo di difesa.Laura Perselli non ha quindi potuto fare nulla contro il suo assassino, che probabilmente le ha teso un agguato improvviso e del tutto inaspettato, appena ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)non ha avuto il tempo di reagire e ribellarsi al suo assassino: il dato emerge dall’esitosvolta sabato scorso dall’anatomopatologo Dario Raniero su incaricoa Procura di Bolzano. Se già sabato era trapelato il risultato, che aveva chiaramente indicato come causa di morte l’asfissia da strangolamento per mezzo di una, ora emerge un nuovo dettaglio utile all’indagine: il corpoa povera donna, uccisa il 4 gennaio, non presentava alcun segno riconducibile ad un tentativo di difesa.non ha quindifare nulla contro il suo assassino, che probabilmente le ha teso un agguato improvviso e del tutto inaspettato, appena ...

crispadafora : RT @Corriere: L’autopsia di Laura Perselli: «Strangolata con una corda. Non ha avuto il tempo di dife... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: L’autopsia di Laura Perselli: «Strangolata con una corda. Non ha avuto il tempo di dife... - Corriere : L’autopsia di Laura Perselli: «Strangolata con una corda. Non ha avuto il tempo di dife... - QuotidianPost : Omicidio Neumair: Laura Perselli non ha avuto il tempo di difendersi - saintone79 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Laura Perselli #Neumair secondo autopsia, sarebbe morta per strangolamento, verosimilmente con una cor… -