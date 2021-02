Laura Chiatti racconta il momento più difficile della sua vita: “Ero caduta in depressione” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attrice Laura Chiatti si è raccontata in un’intervista, per parlare della sua carriera, del suo matrimonio e dell’amore per i suoi due figli. Dalle sue parole emerge il ritratto di una donna che è riuscita a superare alcune fra le sue più grandi insicurezze e che non ha paura di mostrare gli aspetti più fragili della sua personalità. Laura Chiatti: l’ultimo progetto cinematografico Laura Chiatti è stata intervistata dal Corriere della Sera, al quale ha raccontato la sua ultima fatica cinematografica: Addio al nubilato di Francesco Apolloni. Nel film è una fotografa impegnata nel fare da paciere all’interno del gruppo di amiche e intrattiene una relazione proprio con la figlia di una di loro. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attricesi èta in un’intervista, per parlaresua carriera, del suo matrimonio e dell’amore per i suoi due figli. Dalle sue parole emerge il ritratto di una donna che è riuscita a superare alcune fra le sue più grandi insicurezze e che non ha paura di mostrare gli aspetti più fragilisua personalità.: l’ultimo progetto cinematograficoè stata intervistata dal CorriereSera, al quale hato la sua ultima fatica cinematografica: Addio al nubilato di Francesco Apolloni. Nel film è una fotografa impegnata nel fare da paciere all’interno del gruppo di amiche e intrattiene una relazione proprio con la figlia di una di loro. ...

