L’Atalanta vince e Caudano fa gol in classe Miranchuk | Muriel e uno studente svogliato che ora troverà il suo dribbling

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quanto stava impicciata la domenica, fino a quel momento di lirismo calcistico assoluto (non certo per i cagliaritani, simpatici al professor; ma agli atalantini come lui, sì!)? Una domenica di gelo e di sole inutile. Ora è lunedì. In …