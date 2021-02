Il vaccino AstraZeneca anche agli over 55: via libera dall’Aifa ma solo fino a 65 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come previsto e anticipato, alla fine è arrivato l’ok dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione del vaccino anti Coronavirus prodotto da AstraZeneca anche alle persone che hanno più di 55 anni e fino ai 65 anni in buone condizioni di salute. Attesa per venerdì 19 febbraio la circolare del ministero della Salute che dovrebbe recepire le nuove indicazioni. Per i soggetti più anziani e per le persone più fragili si ribadisce invece la somministrazione in Italia dei vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. L’azienda ha spiegato nei giorni scorsi di avere avuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità il via libera all’utilizzo in emergenza nei maggiorenni, incluse le persone con più di 65 anni. Un usso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come previsto e anticipato, alla fine è arrivato l’ok dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione delanti Coronavirus prodotto daalle persone che hanno più di 55ai 65in buone condizioni di salute. Attesa per venerdì 19 febbraio la circolare del ministero della Salute che dovrebbe recepire le nuove indicazioni. Per i soggetti più anziani e per le persone più fragili si ribadisce invece la somministrazione in Italia dei vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. L’azienda ha spiegato nei giorni scorsi di avere avuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità il viaall’utilizzo in emergenza nei maggiorenni, incluse le persone con più di 65. Un usso ...

