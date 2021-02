Il politicamente corretto taglia la lingua: via “grassa” e “brutta” dal libro di grammatica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Lucia è troppo grassa per indossare una minigonna“. “Rossella è così bella da sembrare un angelo, mentre sua sorella è talmente brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo“. Sono alcune frasi contenute sul libro di testo scolastico ‘Datti una regola – Sintassi; grammatica per la scuola secondaria di primo grado‘, edito da Rizzoli Education. Il politicamente corretto e la grammatica La Rete dei Comitati Genitori delle scuole di Bologna lo ha segnalato in una lettera di protesta che ha come destinatari la Casa editrice, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna, Clede Maria Garavini, e Daniele Novara, direttore del centro psicopedagogico educazione e gestione dei conflitti, e ha chiesto la rimozione delle frasi dal testo. Ma gli esempi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Lucia è troppoper indossare una minigonna“. “Rossella è così bella da sembrare un angelo, mentre sua sorella è talmenteche nessun ragazzo la degna di uno sguardo“. Sono alcune frasi contenute suldi testo scolastico ‘Datti una regola – Sintassi;per la scuola secondaria di primo grado‘, edito da Rizzoli Education. Ile laLa Rete dei Comitati Genitori delle scuole di Bologna lo ha segnalato in una lettera di protesta che ha come destinatari la Casa editrice, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna, Clede Maria Garavini, e Daniele Novara, direttore del centro psicopedagogico educazione e gestione dei conflitti, e ha chiesto la rimozione delle frasi dal testo. Ma gli esempi ...

