“Ho bisogno di te”, Dayane Mello in lacrime a Giulia Salemi: crollo dopo aver sentito il padre – VIDEO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) dopo la morte del fratello Lucas, Alfonso Signorini rivolgendosi a Dayane Mello aveva espresso tutta la disponibilità del GF Vip a farle sentire in qualunque momento le persone a lei care. Ieri la modella brasiliana ha avuto modo di risentire il padre ma questo l’ha portata ad avere un crollo emotivo non indifferente. Dayane Mello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 febbraio 2021)la morte del fratello Lucas, Alfonso Signorini rivolgendosi aaveva espresso tutta la disponibilità del GF Vip a farle sentire in qualunque momento le persone a lei care. Ieri la modella brasiliana ha avuto modo di risentire ilma questo l’ha portata ade unemotivo non indifferente.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LaVitaEunAttimo : RT @nagioia08: Dayane: io voglio che tu (Giulia) resti qua, non voglio che vai via, ho bisogno di te ???? VOTATE GIULIA #DMVIP #dayane #ro… - cinny86303992 : RT @teamsalemioff: “Grazie di esserci sempre per me.. non voglio che vai via.. ho bisogno di te!” ?? Grazie per questo momento super emozio… - Vale97B : RT @_tapinderculo: Dayane: non voglio che te ne vai ho bisogno di te ?????? #prelemi #gfvip #exrosmello - blogtivvu : “Ho bisogno di te”, Dayane Mello in lacrime a Giulia Salemi: crollo dopo aver sentito il padre #gfvip #dmvip… - _marinonichiara : Invece di star qui a parlare del nulla approfittiamo di tutti i momenti morti per VOTARE GIULIA, dobbiamo mettercel… -