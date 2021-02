Governo | terminato dibattito al Senato Attesa per la replica di Draghi e per la fiducia

Il_Vitruviano : @hagakure_jfp E chi ti ha detto che Arcuri ha terminato il suo mandato col governo precedente? - giovcusumano : RT @AlessandroPipi4: Dall’insediamento di Draghi Huffington Post ha smesso di pubblicare articoli di De Angelis. Negli ultimi mesi sfornava… - Nanoalto : RT @AlessandroPipi4: Dall’insediamento di Draghi Huffington Post ha smesso di pubblicare articoli di De Angelis. Negli ultimi mesi sfornava… - clabellocchi : RT @TermometroPol: #GovernoDraghi appena terminato il discorso 'programmatico' in #Senato. Il risultato del voto di #fiducia atteso intorno… - TermometroPol : #GovernoDraghi appena terminato il discorso 'programmatico' in #Senato. Il risultato del voto di #fiducia atteso in… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo terminato

I leader delle principali forze politiche dihanno invece espresso la loro soddisfazione per la giornata. Domani alla Camera La capigruppo della Camera ha deciso il timing in vista del voto ...17/02/2021 - 19:18 Il Capo dello Stato non aveva ancoradi controfirmare gli atti del giuramento di Draghi e dei suoi ministri che già l'...qualche poltrona ministeriale nelDraghi il ...Roma, 17 febbraio 2021 - E' terminata poco prima delle 20 la discussione generale sulla fiducia al governo. I lavori dell'Aula del Senato sono sospesi per consentire la sanificazione. La seduta ripren ...Il Capo dello Stato non aveva ancora terminato di controfirmare gli atti del giuramento di Draghi e dei suoi ministri che già l’ammazzasette padano sparava ad alzo zero contro il ministro Speranza reo ...