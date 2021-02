Gazzetta | ora sulle plusvalenze si accendono i fari della Covisoc

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La pratica, diffusissima, del ricorso alle operazioni di muto soccorso tra club coi bilanci traballanti per produrre, entra nel raggio d’azione, la Commissione di VigilanzaFedercalcio, che sta completando il monitoraggio. Lo scrive ladello Sport in un pezzo molto argomentato di Marco Iaria, di qualche giorno fa. L’articolo pare dall’ultimo caso, lo scambio col Genoa tra Nicolò Rovella per 18 milioni, e Portanova (10 milioni) e Petrelli (8), di cui abbiamo già scritto. “Il vizietto è radicato nel calcio italiano. E c’è da dire pure che la Juventus, per doveri di trasparenza nei confrontiBorsa, comunica tutto quanto in tempo reale, con lo “svantaggio” di finire subito sotto i riflettori a differenza di altri club che quelle stesse ...