Facebook | multa di 7 milioni dall’Antitrust | cosa ha fatto

Facebook ha ricevuto una salata multa di 7 milioni di euro dall'Antitrust per non aver ottemperato a precise richieste del garante della concorrenza e del mercato L'Antitrust ha comminato una multa di 7 milioni di euro a Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. per non aver ottemperato alla richiesta di rimozione della pratica scorretta sull'utilizzo L'articolo proviene da Inews.it.

