È in arrivo il KitKat vegano

Leggi su wired

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: Nestlé)Nestlé ha annunciato che, nel corso dell’anno, lancerà sul mercato un nuovo, privo di ingredienti di origine animale e fatto solo con cacao da coltivazioni sostenibili. La versione vegan del famoso snack si chiameràV e sarà disponibile, inizialmente, in punti vendita selezionati e neiChocolatory, store specializzati nelle barrette di wafer coperte di cioccolato. La svolta veg per uno dei prodotti più famosi della Nestlé arriverebbe, secondo quanto dice Alexander von Maillot, responsabile della pasticceria dell’azienda, direttamente dalle pressioni dei consumatori. “Una delle richieste più comuni che vediamo sui social media è quella di un, quindi siamo lieti di poter realizzare quel desiderio”, si legge in una nota. “È in corso ...