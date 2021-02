(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Sulladell’esperienza dei mesi scorsi dobbiamo aprire un confronto a tutto campo sulla riforma della nostra. Il punto centrale èla, realizzando unadidi(case della comunità, ospedali di comunità, consultori, centri di salute mentale, centri di prossimità contro la povertà sanitaria). È questa la strada per rendere realmente esigibili i ‘Livelli essenziali di assistenza’ e affidare agli ospedali le esigenze sanitarie acute, post acute e riabilitative. La ‘casa come principale luogo di cura’ è oggi possibile con la telemedicina, con l’assistenza domiciliare integrata”. Queste le parole nell’Aula di Palazzo Madama del presidente del ...

sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Confronto a tutto campo sulla riforma della nostra #sanità. Il punto centrale è rafforzare e r… - clikservernet : Draghi: “Rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale con forte rete di servizi di base” - Noovyis : (Draghi: “Rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale con forte rete di servizi di base”) Playhitmusic - - jpoli6 : RT @mariannaaprile: “Rafforzare la sanità territoriale”. Accanto a Giorgetti che sosteneva i medici di base non servissero più. #draghi - MakeDavero : RT @mariannaaprile: “Rafforzare la sanità territoriale”. Accanto a Giorgetti che sosteneva i medici di base non servissero più. #draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Rafforzare

ha poi proseguito parlando del piano per uscire dalla pandemia, attraverso le vaccinazioni e ... ' Il punto centrale èe ridisegnare la sanità territoriale , realizzando una forte rete ...Il punto centrale èe ridisegnare la sanità territoriale, realizzando una forte rete di ... con l'assistenza domiciliare integrata' afferma. 'Da quando è esplosa l'epidemia, ci sono ...“Nel ringraziare, ancora una volta il presidente della Repubblica per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un moment ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Prevalgono le vendite a meta' seduta sui listini europei, con una generale diminuzione della ...