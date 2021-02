Cottagecore | il trend nostalgico e bucolico che fa sognare atmosfere di campagna

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I numeri sono di quelli da far girare la testa: solo su Instagram l’hastag #supera il milione di digitalizzazioni, 1.3 milioni per l’esattezza. Ilè unche asseconda la voglia di una vita più bucolica e campestre, fatta di paesaggi romantici, interni dalleincantate, torte fatte in casa epiù rilassate. Leggi anche › Cambio vita, ricominciare nei borghi, il nuovoidilliaco E’ esploso sui social, su TikTok per la precisione, soprattutto negli ultimi mesi grazie anche a molte celeb che si sono fatte fotografare nelle loro tenute country. Ma le prime tracce delrisalgono ...