Come cambiare cartucce della stampante con le compatibili non originali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c'è niente di peggio di trovare la stampante con l'inchiostro esaurito proprio mentre dovevamo stampare dei documenti molto importanti! Se non abbiamo mai effettuato questa operazione prima d'ora, in questa guida vi mostreremo Come cambiare la cartuccia nella stampante a getto d'inchiostro, suggerendovi i passaggi generici per ogni tipo di stampante. Vien da sé che i passaggi descritti possono essere profondamente diversi per ogni produttore di stampante: ecco perché vi consiglieremo anche dove scaricare i manuali per tutti i modelli di stampante in circolazione (nel caso avessimo perso la copia cartacea). Inoltre, vedremo anche Come risparmiare nell'acquisto delle cartucce inkjet (inchiostro) inchiostro acquistando quelle ...

