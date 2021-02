Belen mostra il suo pancione su Instagram: “Baby boom”. Lo scatto fa esplodere i fan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Belen ha da poco ufficializzato la sua gravidanza, dopo settimane di rumors, pettegolezzi e silenzi, e finalmente, dopo la confessione, ha deciso di sfoggiare il suo meraviglioso pancione. Belen, la nuova foto su Instagram recentemente la showgirl argentina ha postato uno scatto in cui è in risalto la pancia, ormai la 35enne è al quinto mese e si vede tutto! I fan ovviamente hanno letteralmente preso d’assalto il post Instagram dell’ex moglie di Stefano De Martino, complimentandosi per la sua bellezza e lasciando messaggi di congratulazioni. L’amore scoppiato con Antonino Dopo la fine del suo matrimonio con il ballerino napoletano e il dolore per un sentimento che non hanno saputo recuperare, Belen ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonino ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha da poco ufficializzato la sua gravidanza, dopo settimane di rumors, pettegolezzi e silenzi, e finalmente, dopo la confessione, ha deciso di sfoggiare il suo meraviglioso, la nuova foto surecentemente la showgirl argentina ha postato unoin cui è in risalto la pancia, ormai la 35enne è al quinto mese e si vede tutto! I fan ovviamente hanno letteralmente preso d’assalto il postdell’ex moglie di Stefano De Martino, complimentandosi per la sua bellezza e lasciando messaggi di congratulazioni. L’amore scoppiato con Antonino Dopo la fine del suo matrimonio con il ballerino napoletano e il dolore per un sentimento che non hanno saputo recuperare,ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonino ...

infoitcultura : Belen Rodriguez mostra il pancino per la prima volta in un video dolcissimo (e Instagram approva) - infoitcultura : Belén Rodriguez in intimo, mostra il pancino davanti allo specchio: “Ti aspetto” - infoitcultura : Belen incinta, la showgirl in intimo mostra il pancione: il video - infoitcultura : Belen Rodriguez mostra il pancino: il paragone dei fan fa discutere | FOTO - zazoomblog : Belen incinta la showgirl in intimo mostra il pancione: il video - #Belen #incinta #showgirl #intimo -