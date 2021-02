Beautiful | anticipazioni 18 febbraio | Wyatt dice addio a Sally

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)18: radicale svolta per. Domani vedremo la puntata in cui il ragazzo lascerà la ragazza che stava per sposare. Quinn fa riflettere Shauna su Ridge: servirà? Neanche Thomas demorde con Hope Quinn, dopo aver visto il bacio tra Shauna e Ridge, ha voluto far riflettere l’amica sul fatto per lui nonostante tutto esista solo Brooke e la madre di Flo ci penserà su. Tuttavia la moglie di Eric non sa tutti i dettagli della faccenda e la Fulton è ben lungi dal seppellire l’ascia di guerra. Intanto la Logan inizierà a pensare di non avere più speranze di riconquistare il marito. Situazione invariata, invece, per Thomas, che continuerà a volere Hope, mettendo a rischio il futuro del piccolo Douglas.18 ...