Atteso oggi al suo primo discorso al Senato Mario Draghi. Il voto in serata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle dieci primo discorso programmatico del presidente del Consiglio. Il voto, in serata. Domani il passaggio alla Camera. Scontata la fiducia; all'opposizione al momento solo Fratelli d'Italia e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle dieciprogrammatico del presidente del Consiglio. Il, in. Domani il passaggio alla Camera. Scontata la fiducia; all'opposizione al momento solo Fratelli d'Italia e ...

rosadineve : Atteso per oggi il discorso di Draghi su come il Governo intenderà agire - effettomusic : #FOOFIGHTERS: è uscito oggi il nuovo atteso album “MEDICINE AT MIDNIGHT”! - KpopGoItalia : RT @Mokyuu9: Proprio oggi mi è arrivato un pacco tanto atteso e non posso che ringraziare @KpopGoItalia per il modo splendido con il quale… - AutriceLuana : RT @VampiresTears: Oggi parliamo di un film che ho atteso molto, ovvero Wonder Woman 1984, diretto nuovamente dall'egregia Patty Jenkins, c… - Mokyuu9 : Proprio oggi mi è arrivato un pacco tanto atteso e non posso che ringraziare @KpopGoItalia per il modo splendido co… -