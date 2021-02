Vaccino, Seul: “La Corea del Nord ha provato a rubare informazioni su Pfizer” (Di martedì 16 febbraio 2021) “La Corea del Nord ha cercato di ottenere tecnologie sul Vaccino attraverso un cyberattacco alla Pfizer”. A dirlo è Ha Tae-keung, deputato sudCoreano, riferendo che il Parlamento è stato informato dalla Nis (l’intelligence nazionale) dell’attacco informatico. Alcuni hacker avrebbero provato a violare il sistema del colosso americano Pfizer per raccogliere e rubare informazioni sulle cure contro il Covid-19. Non è la prima volta che Pyongyang viene accusata di pirateria informatica nei confronti di case farmaceutiche. Già nel novembre 2020, sei aziende erano finite nel mirino di hacker NordCoreani alla ricerca di informazioni sensibili sui vaccini. Anche se il regime ha rivendicato di ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 febbraio 2021) “Ladelha cercato di ottenere tecnologie sulattraverso un cyberattacco alla”. A dirlo è Ha Tae-keung, deputato sudno, riferendo che il Parlamento è stato informato dalla Nis (l’intelligence nazionale) dell’attacco informatico. Alcuni hacker avrebberoa violare il sistema del colosso americanoper raccogliere esulle cure contro il Covid-19. Non è la prima volta che Pyongyang viene accusata di pirateria informatica nei confronti di case farmaceutiche. Già nel novembre 2020, sei aziende erano finite nel mirino di hackerni alla ricerca disensibili sui vaccini. Anche se il regime ha rivendicato di ...

fisco24_info : Nordcorea, hacker tentano di rubare dati vaccino Pfizer: Lo riferiscono i media di Seul. Non è chiaro quando il ten… - italiaserait : Vaccino, Seul: “La Corea del Nord ha provato a rubare informazioni su Pfizer” - LVulsone : 'Seul accusa la Nord Corea di un Cyberattacco alla Pfizer' la Corea del Nord risponde con : 'non abbiate paura a no… - BrindusaB1 : RT @guidoolimpio: (ANSA-AFP) Alcuni hacker nordcoreani hanno cercato di penetrare il sistema informatico della Pfizer per raccogliere infor… - bikerob69 : RT @guidoolimpio: (ANSA-AFP) Alcuni hacker nordcoreani hanno cercato di penetrare il sistema informatico della Pfizer per raccogliere infor… -