Su antifascismo e anticomunismo terremoto Pd a Genova: silurata la capogruppo in Comune Cristina Lodi (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il caso dell'astensione dem sull'anagrafe anticomunista proposta dal centrodestra: al suo posto Alessandro Terrile. Lei: "Non mi sono dimessa, mi hanno sostituito loro" Leggi su repubblica (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il caso dell'astensione dem sull'anagrafe anticomunista proposta dal centrodestra: al suo posto Alessandro Terrile. Lei: "Non mi sono dimessa, mi hanno sostituito loro"

Noi ribadiamo il nostro essere antifascisti militanti, e ci riteniamo contrari ad azioni che strumentalmente vogliono equiparare l'anticomunismo all'antifascismo. Sarebbe doveroso, per l'attuale ...

L'eredità di Barth e Bonhoeffer

La stessa amicizia con gli Stati Uniti non si saldava più nell'anticomunismo ma nella fedeltà alla ...suo interesse " insegnava Filosofia Morale alla Statale di Milano " andava ben oltre l'antifascismo,...

Ha avuto una sua prima conseguenza pratica, dopo giorni di polemiche, lo scontro interno al Pd genovese. Cristina Lodi, dopo la sfiducia dei quattro consiglieri che ne avevano chiesto le dimissioni, n ...

Anche per questa ragione crediamo opportuno riaffermare alcuni concetti oltre a richiamare il ruolo che il Sindaco di Genova dovrebbe avere. Per quanto ci riguarda essere antifascista significa creder ...

