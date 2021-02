Strane creature trovate sotto il ghiaccio dell’antartico

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Molto al didelle piattaforme di, troviamo più vita del previsto, secondo uno studio recente sulla rivista Frontiers in Marine Science. Durante un’indagine esplorativa, i ricercatori hanno perforato 900 metri dinella piattaforma Filchner-Ronne, situata sul mare di Weddell sud-orientale. A una distanza di 260 km dall’oceano aperto, in completa oscurità L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La sopravvivenza delle balene è in serio pericolo Murphy, il cane che riduce l’angoscia dei degenti Il koala è funzionalmente estinto Per proteggere l’ecosistema in Australia abbattuti i cavalli selvatici Antichi coccodrilli camminavano su due zampe Calamaro gigante vissuto 200 anni: sembrava una ...