Skinimalism | quello che c’è da sapere

(Di martedì 16 febbraio 2021) «Skinimalism» è la nuova visione di cura della pelle. che prevede di trattarla attraverso una beauty routine ridotta al minimo ma molto efficace. Un trend che arriva dopo mesi in cui, chiusi in casa, abbiamo imparato a sentirci bene nella nostra pelle con pochi semplici gesti, giusto il minimo indispensabile.

Ultime Notizie dalla rete : Skinimalism quello

Vanity Fair.it

... sia dal punto di vista della cura della pelle con lo, ma anche per il trucco: la base ...che possiamo fare per rendere lo sguardo più luminoso è utilizzare un velo di correttore ...... la generazione Z - le nate tra il 1995 e il 2010 - sache vuole, soprattutto nel beauty di ... definita(uno dei trend del 2021) la routine della Generazione Z dice addio alle ...Utilizzare il correttore come se fosse cemento per annientare l’occhiaia è davvero meglio di un’ombra nel contorno occhi? La risposta è ...