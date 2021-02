Servizi Vas Wind | cosa sono Le strategie di Tim e Fastweb

infoitscienza : WindTre | sms annuncia blocco automatico ai servizi VAS | cosa cambia dal 21 marzo - infoitscienza : Windtre, dal 21 Marzo stop ai servizi VAS, ecco cosa significa l’SMS che state leggendo - infoitscienza : WindTre, blocco automatico servizi VAS/ Sms: attivazione dal 21 marzo, cosa significa - infoitscienza : WindTre blocca i servizi VAS, c’è la storica decisione dell’Agcom - infoitscienza : WindTre, dal 21 marzo scatterà il blocco dei servizi VAS -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Vas

Stop aiindesiderati o richiesti inconsapevolmente.è l'acronimo di " Value added service " con il quale si chiamano tutti ia sovrapprezzo , detti anche "a contenuto" o "premium". ..."Dal 21/03 sarà attivato gratis in automatico il blocco ai- annuncia Wind via messaggio - . Se non vuoi il blocco chiama il Servizio Clienti". In realtà Wind - come anche Tim - aveva ...WindTre, sms annuncia blocco automatico ai servizi VAS: cosa cambia dal 21 marzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Se siete dei clienti di WindTre probabilmente avrete ricevuto un sms che annuncia l’atti ...Per Windtre in realtà il cambiamento non è poi troppo epocale, dal momento che già in autonomia aziendale essa dal 18 Ottobre scorso, aveva bandito il blocco di tali servizi, la decisione di AGCOM ren ...