Saponara: “Milan? Non ero pronto, quel balzo in avanti mi spaventò” (Di martedì 16 febbraio 2021) Riccardo Saponara, attuale giocatore dello Spezia, ha parlato dell'esperienza non fortunata al Milan. Ecco cosa non è andato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 febbraio 2021) Riccardo, attuale giocatore dello Spezia, ha parlato dell'esperienza non fortunata al. Ecco cosa non è andato Pianeta

Ultime Notizie dalla rete : Saponara Milan Se sta bene Saponara? Ha compiuto uno scatto a oltre 36 km/h

La Spezia - Crescita atletica impressionante per Riccardo Saponara . Contro il Milan per lui una prova di grande spessore e di grande intensità. Lo testimoniano anche le statistiche di giornata. Ad un certo punto è stato protagonista di uno scatto a 36.04 km/...

Il Guardian celebra l'impresa dello Spezia e la "sculacciata" di Saponara

"Lo Spezia ha segnato due volte e ha colpito una traversa " scrive Nicky Bandini " mentre il Milan ... con Saponara che gli ha abbassato i pantaloncini per "sculacciarlo" goliardicamente. Episodio ...

La sexy esultanza di Saponara contro il Milan Calcio Lecce Riassunto acquisti e cessioni mercato di gennaio Serie A 2020-2021

Nei movimenti del calciomercato italiano di gennaio spicca la cessione di Gomez al Siviglia e l’arrivo di Mandzukic alla corte ...

SAPONARA, Morte Astori? Forte choc. La psicologa...

Intervistato da La Nazione (ed. La Spezia), Riccardo Saponara, giocatore dello Spezia in prestito dalla Fiorentina, ha parlato così della tragedia vissuta ai tempi della scomparsa di ...

