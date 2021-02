Roma, Villar seguito dal Barcellona e dalla Spagna di Luis Enrique (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, Villar seguito dal Barcellona: il centrocampista di Fonseca ha scalato le gerarchie diventando un titolare inamovibile Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe bussato alla porta di Villar. Il giovane centrocampista giallorosso ha acquisito posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca nel corso di questa stagione diventando un titolare inamovibile dallo scorso ottobre. Dopo la convocazione con la nazionale spagnola under 21 dello scorso novembre su Villar sono giunti riflettore insperati che oggi hanno suscitato anche l’interesse di un Top Club come il Barcellona ma ancora nessuna trattativa è stata intavolata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021)dal: il centrocampista di Fonseca ha scalato le gerarchie diventando un titolare inamovibile Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, ilavrebbe bussato alla porta di. Il giovane centrocampista giallorosso ha acquisito posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca nel corso di questa stagione diventando un titolare inamovibile dallo scorso ottobre. Dopo la convocazione con la nazionale spagnola under 21 dello scorso novembre susono giunti riflettore insperati che oggi hanno suscitato anche l’interesse di un Top Club come ilma ancora nessuna trattativa è stata intavolata. Leggi su Calcionews24.com

