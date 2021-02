Procura di Roma, torna in ballo la poltrona del capo, il Tar dà ragione a Viola e Lo Voi (Di martedì 16 febbraio 2021) Terremoto nell’ufficio giudiziario più importante d’Italia, la Procura di Roma: il Tar del Lazio ha accolto stamattina i ricorsi proposti da Marcello Viola e Francesco Lo Voi contro la nomina di Michele Prestipino come Procuratore capo di Roma. torna dunque in ballo la poltrona più ambita, quella che fu di Pignatone. Il Tar ha, invece, respinto il ricorso del Procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo. Che, insieme al Procuratore di Palermo, Lo Voi e al Procuratore generale di Firenze, Viola avevano proposto, innanzi al Tar, autonomi ricorsi giurisdizionali contro la nomina di Prestipino votata dal Csm il 4 marzo scorso. Ora torna tutto in gioco. E il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Terremoto nell’ufficio giudiziario più importante d’Italia, ladi: il Tar del Lazio ha accolto stamattina i ricorsi proposti da Marcelloe Francesco Lo Voi contro la nomina di Michele Prestipino cometoredidunque inlapiù ambita, quella che fu di Pignatone. Il Tar ha, invece, respinto il ricorso deltore di Firenze, Giuseppe Creazzo. Che, insieme altore di Palermo, Lo Voi e altore generale di Firenze,avevano proposto, innanzi al Tar, autonomi ricorsi giurisdizionali contro la nomina di Prestipino votata dal Csm il 4 marzo scorso. Oratutto in gioco. E il ...

