Piste da sci chiuse: cosa si può fare in montagna e chi può andare (Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia della proroga della chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo ha fatto letteralmente infuriare i gestori, non tanto per la decisione in sé quanto per il tempismo con cui è stata annunciata. La comunicazione da parte del governo è arrivata infatti nel pomeriggio di domenica 14 febbraio, quando in diverse località era ormai tutto pronto per la riapertura del giorno dopo. Un danno notevole per tutti gli operatori e una delusione per i turisti, che speravano di poter finalmente tornare sulle Piste. Erano già migliaia le prenotazioni di skypass, attrezzature e rifugi; molte di queste sono state annullate. Altri, invece, hanno deciso ugualmente di andare a godersi qualche giorno fuori dalla città. Anche se gli impianti sono chiusi, infatti, è comunque possibile vivere la montagna e fare altre ... Leggi su dilei (Di martedì 16 febbraio 2021) La notizia della proroga della chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo ha fatto letteralmente infuriare i gestori, non tanto per la decisione in sé quanto per il tempismo con cui è stata annunciata. La comunicazione da parte del governo è arrivata infatti nel pomeriggio di domenica 14 febbraio, quando in diverse località era ormai tutto pronto per la riapertura del giorno dopo. Un danno notevole per tutti gli operatori e una delusione per i turisti, che speravano di poter finalmente tornare sulle. Erano già migliaia le prenotazioni di skypass, attrezzature e rifugi; molte di queste sono state annullate. Altri, invece, hanno deciso ugualmente dia godersi qualche giorno fuori dalla città. Anche se gli impianti sono chiusi, infatti, è comunque possibile vivere laaltre ...

