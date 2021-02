“Non rianimate i disabili mentali”: Gran Bretagna, bufera sui reparti Covid (Di martedì 16 febbraio 2021) Londra, 16 feb – Vietato rianimare i disabili mentali malati di Covid, se nel reparto esistono casi prioritari da seguire. E’ la sconvolgente direttiva emersa in Gran Bretagna dopo la denuncia dell’associazione Mencap, a supporto della categoria delle persone con disabilità mentale (autismo e sindrome di Down su tutte) o di apprendimento. Non rianimate i disabili mentali Secondo Mencap, durante la seconda ondata della pandemia di Sars-CoV-2 nelle strutture ospedaliere del Regno Unito sarebbe stato l’ordine di non rianimare «do not resuscitate» nei confronti dei pazienti con dette disabilità ricoverati in terapia intensiva e affetti da forme gravi di Covid-19. Questo nonostante la condanna della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Londra, 16 feb – Vietato rianimare imalati di, se nel reparto esistono casi prioritari da seguire. E’ la sconvolgente direttiva emersa indopo la denuncia dell’associazione Mencap, a supporto della categoria delle persone contà mentale (autismo e sindrome di Down su tutte) o di apprendimento. NonSecondo Mencap, durante la seconda ondata della pandemia di Sars-CoV-2 nelle strutture ospedaliere del Regno Unito sarebbe stato l’ordine di non rianimare «do not resuscitate» nei confronti dei pazienti con dettetà ricoverati in terapia intensiva e affetti da forme gravi di-19. Questo nonostante la condanna della ...

