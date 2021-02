Montella | domani al via la campagna vaccinale Anti-Covid 19

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDapartiranno le somministrazione di Vaccino19 a(AFT 3), presso il Centro Sociale in Via Ippolita Panico. Il locale è stato messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale all’Asl di Avellino, che ha individuato, oltrealtri 4 centri: Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni e Bisaccia. Adamattina si inizierà con i cittadini ultraottantenni del comune di Nusco, sorteggiati come i primi a ricevere le dosi di vaccino messe a disposizione dall’Asl. Dopo i cittadini di Nusco toccherà a quelli di Bagnoli Irpino, Cassano Irpino e. Ancora una volta il comune diprotagonista nella lotta al Coronavirus con: la struttura Drive-In ...

Da17 febbraio 2021 prende il via la Campagna Vaccinale Anti - Covid 19 Fase II . Si parte con ... Sant'Angelo dei Lombardi(AFT 3),(AFT 3), Lioni (AFT 4) e Bisaccia (AFT 4). L'Asl di ...Le operazioni di sanificazione avverranno, sabato 6 febbraio. Intanto a Calitri si lavora ... dopo che l'Asl Avellino ha individuato, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi e Bisaccia come ...Presso il Centro Sociale del Comune altirpino è stata allestito l’Hub vaccinale e si inizierà con gli ultraottantenni di Nusco Da domani partiranno le so ...Prende il via domani la campagna vaccinale anti-covid 19 Fase II. Si parte con le vaccinazioni nelle sedi dei centri vaccinali già ultimate dalle amministrazioni comunali: Sant’Angelo dei Lombardi (AF ...