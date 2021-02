Mondiali Cortina | la programmazione TV del parallelo di oggi

Leggi su tutto.tv

Non che ci fossero grandi speranze di medaglia, soprattutto in campo maschile, ma la combinata femminile di ieri ha riservato un'altra amarezza per l'Italia di Sci Alpino. La squadra azzurra, che dopo la prima manche di Super G era al primo e secondo posto rispettivamente con Federica Brignone e Irene Curtoni, ha visto sgretolarsi il sogno medaglie nel giro di pochi minuti, prima con l'uscita della leader dopo tre porte e poi con l'ennesima piazzamento di questi Campionati del Mondo, con il quarto posto della sciatrice di Cosio Valtellino. Nella combinata maschile, invece, il migliore degli azzurri – Riccardo Tonetti ha chiuso in settima posizione, a oltre tre secondi e mezzo dal vincitore Marco Schwarz.