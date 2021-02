Massimo Galli parla in favore di Ricciardi | “Ha tenuto la barra dritta”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il direttore del Sacco di Milano,, lancia l’allarme: “Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri paesi. Non ci siamo inventati noi le varianti, ci sono e sono più contagiose. È un dato di fatto, non possiamo fare una trattativa sindacale o politica con il virus”. Poi aggiunge: “È inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto. Ma io mi ritrovo il reparto invaso dalle nuove varianti, questo riguarda tutta Italia e mi induce a dire che presto avremo problemi più seri” spiega. “Chi, compreso il sottoscritto, vi dice ‘bisogna chiudere di più’ può incorrere nel rischio di esagerare, ma il rischio di esagerare è inferiore alla probabilità di avere ragione. Il numero di casi superiore in ...

, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'università Statale del capoluogo lombardo, intervenendo alla trasmissione Mattino 5 ha lanciato l'allarme: 'Siamo ...Il professor, primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la situazione legata alla diffusione della variante inglese del coronavirus in Italia. 'Le ...Massimo Galli spalleggia il collega, investito dalle critiche per questa affermazione: Galli: “Reparti invasi dalle varianti”. “E’ inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus ...Si parlerebbe piuttosto di possibili zone rosse solo in aree in cui vengano scoperti soggetti positivi al virus mutato. Però guardi caso io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e q ...