Lipsia-Liverpool, Klopp: "Avevamo bisogno di questa vittoria" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Era la partita che volevamo, quella di cui Avevamo bisogno. Il Lipsia può essere un vero mostro, hanno superato squadre, sono davvero fisici e stasera li abbiamo controllati in modo eccezionale. Abbiamo giocato davvero un bella partita e abbiamo ottenuto il risultato che meritavamo". Queste le dichiarazioni ai microfoni di BT Sport del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo il 2-0 rifilato al Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions. "Ci siamo difesi molto bene – ha spiegato il mister dei Reds – E' stata una partita dura a soli due giorni dall'ultima. E' solo l'andata, lo sappiamo, ma molta gente aspettava che scivolassimo di nuovo. Per due anni siamo stati davvero bravi e quest'anno abbiamo problemi". Poi ha concluso: Molte persone si aspettavano che scivolassimo di nuovo ma i ...

