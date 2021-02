Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-PSG

(Di martedì 16 febbraio 2021) Stasera al Camp Noue Paris Saint-Germain si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’unico dubbio per Koeman si chiama Gerard Piqué, il difensore spagnolo è stato convocato dal tecnico olandese, ma tutto dipenderà dalla fase di rifinitura. Pronto nel caso Mingueza per far coppia con Lenglet al centro della retroguardia blaugrana. Pesanti le assenze di Neymar e Di Maria per Pochettino, il tecnico del club parigino deve scegliere chi tra Kean e Sarabia completerà l’attacco insieme a Icardi e Mbappé. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué (Mingueza), Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Messi. All. Koeman. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappè; ...

infoitsport : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Lazio - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Parma - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Parma) Playhitmusic - - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Parma - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Sassuolo - #ultimissime #sulle #probabili -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

alfredopedulla.com

... come non bastasse, ha attraversato e visitatoquattro ruote 185 Paesi, dalla Corea del Nord ... cambiamo la ruota posteriore destra, irrimediabilment bucata, e montiamo una delle......generale nellestagioni la scuderia giapponese ha scelto un colore scuro, dunque un nero aggressivo con il consueto "graffio" che è il logo della casa in verde acceso, che compare...Secondo la cancelliera Merkel in assenza di misure di contenimento si potrebbe avere una crescita esponenziale dei contagi per l’emergere delle varianti ...HiSense ha presentato numerose novità per il settore TV del 2021, tra proiettori innovativi e TV OLED, ULED e microLED, vediamole tutte.