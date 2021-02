"La mia Sharon aveva 18 mesi, il patrigno l'ha stuprata e ammazzata" (Di martedì 16 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Chiede giustizia la mamma di Sharon, la bimba di 18 mesi morta lo scorso gennaio. Il compagno della donna l'avrebbe violentata e uccisa a botte "Sharon si fidava di Gabriel ma lui l'ha violentata e uccisa". Pretende la verità Silvia Barni, 24 anni, mamma di Sharon, morta a soli 18 mesi dopo ore di sevizie e torture inenarrabili. Gabriel Robert Marincat, operaio romeno di 25 anni, fidanzato della 24enne, avrebbe ucciso a botte la bimba dopo averne abusato sessualmente. In una lettera resa nota dai legali della donna, Lara Citterio e Elisabetta Fontana, Silvia ripercorre con la memoria quel drammatico pomeriggio dell'11 gennaio scorso: "Ti hanno portata via con l'elicottero - scrive rivolgendosi all'amata figlioletta - e dopo qualche ora non respiravi più. Il gelo e il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Chiede giustizia la mamma di, la bimba di 18morta lo scorso gennaio. Il compagno della donna l'avrebbe violentata e uccisa a botte "si fidava di Gabriel ma lui l'ha violentata e uccisa". Pretende la verità Silvia Barni, 24 anni, mamma di, morta a soli 18dopo ore di sevizie e torture inenarrabili. Gabriel Robert Marincat, operaio romeno di 25 anni, fidanzato della 24enne, avrebbe ucciso a botte la bimba dopo averne abusato sessualmente. In una lettera resa nota dai legali della donna, Lara Citterio e Elisabetta Fontana, Silvia ripercorre con la memoria quel drammatico pomeriggio dell'11 gennaio scorso: "Ti hanno portata via con l'elicottero - scrive rivolgendosi all'amata figlioletta - e dopo qualche ora non respiravi più. Il gelo e il ...

