Investire sul capitale umano dei nostri giovani

(Di martedì 16 febbraio 2021) La disoccupazionele (dicembre 2020) si è attestata al 29,7%, nel dramma sociale che vive il Paese, questa pare essere una tragedia non più neanche molto attenzionata. Il dibattito su destinazione e utilizzo delle risorse europee appare concentrato sul quantum più che sul come e cosa fare, e da Bruxelles i diversi piani italiani (e non solo) elaborati sull’utilizzo del Next Generation Ue ricevono non a caso, punti di dubbio proprio rispetto agli obiettivi, metodi e tempi sfuocati. La richiesta di maggiori risorse per i, sacrosanta considerando che nell’attuale proposta sono stanziati 4,53 miliardi di euro, cioè solo il 2% del totale, per interventi da realizzare nei prossimi sei anni (dati Consiglio Nazionale deie Fondazione Visentini), non risolve però il capitolo su proposte e obiettivi, ancora più importante ...