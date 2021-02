MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - sonolucadini : Siamo messi davvero male se ci beviamo la favola secondo cui a zavorrare Casalino sono stati l'orientamento sessual… - BrendaM19214556 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip - Elena490924325 : RT @AugustoMinzolin: A pag.139 del libro di Roccobello Casalino leggo che l’11 settembre del 2001,un anno dopo la presenza al Grande Fratel… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Durante l'ultima puntata del 'Vip ' abbiamo assistito a un duro botta e risposta fra Dayane e Rosalinda che sembra aver portato nuove incomprensioni tra le due. Se da una parte la modella ha ammesso alcune sue ...Dayane Mello prendo le distanze da Rosalinda Cannavò. Dopo l'ultima puntata serale con Alfonso Signorini, nella casa delVip sono scoppiate alcune dinamiche. La modella brasiliana, in particolare, si è scagliata contro l'amica Rosalinda per aver nominato Giulia Salemi. La Mello ha ammesso che non si ...Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Gossip TV. La nota conduttrice romana su Twitter sull'influencer italo-persiana: 'Viene sempre pugnalata alle spalle'. Ie ...Guenda Goria furiosa a Pomeriggio Cinque: "Hanno cercato di far fuori mia mamma" La seconda parte di Pomeriggio 5 è stata dedicata interamente alla ...